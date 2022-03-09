ميقاتي: كشْف الجرائم بسرعة يثبت أن عين الأمن ساهرة لحماية اللبنانيين

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم، في السراي الحكومي، مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود.

وأشاد ميقاتي "بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، لا سيما شعبة المعلومات، في حماية الاستقرار الأمني ومنع اي إخلال بالأمن، من خلال توقيف شبكات التعامل مع العدو الأسرائيلي ومنع أي خرق أمني على الساحة اللبنانية".



وقال إن "كشف الجرائم التي وقعت اخيراً بسرعة وحرفية يثبت أن عين الأمن ساهرة لحماية اللبنانيين وضبط اي خلل أمني".