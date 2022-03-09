المرتضى هنأ المعلم في عيده: حقوقه في التفرغ امانة في اعناقنا

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير" مهنئا المعلم:" يحمل على كاهله تعب الأيام وفي يده فانوسه يطرد بنوره الظلام من عقولنا. قرين المعرفة والتربية والتضحية هو وامتداد لرسالات الأنبياء،‏ يمضي وكأنه شمعة نصبت لتضيء وهي تحترق وتذوب . ‏اما حقوقه ولا سيما في التفرغ فأمانة في أعناقنا ‏الى معلمي لبنان "شكرا" وكل عام وانتم بألف خير".