لبنان

المرتضى هنأ المعلم في عيده: حقوقه في التفرغ امانة في اعناقنا

Lebanon 24
09-03-2022 | 07:09
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غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير" مهنئا المعلم:" يحمل على كاهله تعب الأيام وفي يده فانوسه يطرد بنوره الظلام من عقولنا. قرين المعرفة والتربية والتضحية هو وامتداد لرسالات الأنبياء،‏ يمضي وكأنه شمعة نصبت لتضيء وهي تحترق وتذوب . ‏اما حقوقه ولا سيما في التفرغ فأمانة في أعناقنا ‏الى معلمي لبنان "شكرا" وكل عام وانتم بألف خير". 
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