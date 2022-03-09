لبنان

مدير شركة "CMA CGM": متمسكون بلبنان

Lebanon 24
09-03-2022 | 07:13
A-
A+
Doc-P-928635-637824322275674174.jpg
Doc-P-928635-637824322275674174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان على مائدة فطور، رئيس مجلس ادارة المدير العام لشركة "CMA CGM" رودولف سعادة وشقيقته تانيا سعادة رئيسة المؤسسة في حضور كبار الموظفين في الشركة، وكان لقاء مع عدد من الشباب اللبنانيين المتخرجين من الجامعات الفرنسية. 
 
وعرض سعادة للشباب اللبنانيين الخطة الاستراتيجية التي يطوّر على أساسها عمل الشركة العملاقة عالمياً في مجال النقل البحري، مؤكداً تمسّكه والشركة والمؤسسة بلبنان.
 
وأشار إلى أن هذا "التمسّك يترجم باستثمارات في عدد من القطاعات ابرزها قطاع الصناعات الغذائية، اضافة الى حصول الشركة على عقد تشغيل حاويات مرفأ بيروت".
 
وأكد سعادة على ضرورة الاستثمار في القدرات البشرية، خصوصاً الشبابية منها، والتي يرى فيها أملاً لخروج لبنان من محنته.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2022-03-09
11:52 | 2022-03-09
12:32 | 2022-03-09
12:31 | 2022-03-09
12:12 | 2022-03-09
11:57 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website