مدير شركة "CMA CGM": متمسكون بلبنان

استقبل سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان على مائدة فطور، رئيس مجلس ادارة المدير العام لشركة "CMA CGM" رودولف سعادة وشقيقته تانيا سعادة رئيسة المؤسسة في حضور كبار الموظفين في الشركة، وكان لقاء مع عدد من الشباب اللبنانيين المتخرجين من الجامعات الفرنسية.

وعرض سعادة للشباب اللبنانيين الخطة الاستراتيجية التي يطوّر على أساسها عمل الشركة العملاقة عالمياً في مجال النقل البحري، مؤكداً تمسّكه والشركة والمؤسسة بلبنان.

وأشار إلى أن هذا "التمسّك يترجم باستثمارات في عدد من القطاعات ابرزها قطاع الصناعات الغذائية، اضافة الى حصول الشركة على عقد تشغيل حاويات مرفأ بيروت".

وأكد سعادة على ضرورة الاستثمار في القدرات البشرية، خصوصاً الشبابية منها، والتي يرى فيها أملاً لخروج لبنان من محنته.