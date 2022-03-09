جولة لامن الدولة في محطات الوقود ومحال بيع المواد الغذائية في صيدا

قامت دوريات من المكتب الاقليمي لامن الدولة في الجنوب يرافقهم مندوبون عن وزارة الاقتصاد بجولة في محطات الوقود في صيدا، واجبروا عددا منها على فتح ابوابها بعد الكشف على مخزونها وبيعه للمواطنين.وقاموا بجولة في محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت للتأكد من عدم مخالفتها لائحة الاسعار او احتكار اي من المواد الغذائية الاساسية، لا سيما الزيت والطحين والسكر ولم تسجل اي مخالفة في هذا الاطار.