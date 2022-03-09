لبنان

تفاصيل "بلبلة" سحب الدولار اليوم.. هذا ما على اللبنانيين معرفته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2022 | 07:12
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سادت حالة من الهرج والمرج، اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار بالسّوق الموازية، إذ تجاوز  الـ22500 ليرة لبنانية.

ففي المصارف، برز اختلالٌ كبير بشأن السحوبات بالدولار استناداً إلى تعميم مصرف لبنان 161، إذ أن الدولارات التي كان يحصل عليها المواطنون بناء على  التعميم المذكور، تكون وفق سعر 20200 ليرة لبنانية المرتبط بمنصة "صيرفة". 

ماذا حصل خلال النّهار؟

في ساعات الصباح الأولى، بدأ سعر الدولار في السوق الموازية يتخذ منحى تصاعدياً. عندها، اندفع المواطنون باتجاه الصرافات الآليّة لسحب الدولار منها على سعر 20200 وبيعه في السوق الموازية للاستفادة  من فارق السعر. 

ما جرى على هذا الصعيد دفع ببعض المصارف إلى اتخاذ قرارٍ بتوقيف سحب الدولار منها. وتقول مصادر مصرفية لـ"لبنان24" أن "هذا الإجراء استمرّ بين 5 و 30 دقيقة"، موضحة أنه "تمت إعادة تفعيل عملية سحب الدولارات من الصرافات الآلية مجدداً، وأصبح في إمكان المواطنين سحب الدولار بناء على سعر صيرفة". 

وبحسب المصادر فإن اتصالات مكثفة أجريت بين المصارف ومصرف لبنان لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ظلّ ما حصل. وإزاء ذلك، أصدر البنك المركزي بياناً سريعاً بشأن "صيرفة" أعلن فيه أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161"، موضحاً أن "مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الأميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة".

بدورها، قالت المصادر المصرفية إنّ "بعض المصارف لجأ إلى تقليص دوام سحب الدولارات من الصرافات الآلية، إذ بات هذا الأمرُ ممكناً قبل الساعة 12.30 من ظهر كل يوم، باستثناء يومي السبت والأحد وأيام العطل الرسمية".
 
وعلى رغم ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، فإنه ما لبث أن تراجع، في وقت جرى الحديث عن توقف لمنصة صيرفة.
مصدر مصرفي أوضح لـ"لبنان 24" أنّ المنصة لم تكن متاحة بنفس الوقت الذي كانت تفتح فيه يوميًا، وبالتالي لم يكن أمام الموظفين الكثير من الوقت للتصريف للمواطنين الذين قصدوا المصارف، فمثلًا في أحد الفروع جرى التصريف لـ4 زبائن ولم تعد المنصة متاحة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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