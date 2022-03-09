نصار وقع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجمعية إنسان للبيئة والتنمية HEAD

وقع وزير السياحة المهندس وليد نصار ممثلا وزارة السياحة، مذكرة تفاهم مع جمعية إنسان للبيئة والتنمية (HEAD) ممثلة برئيستها ماري تريز مرهج سيف، وتهدف المذكرة إلى تعاون الوزارة ودعمها لأهداف الجمعية ونشاطاتها، وأبرزها :"إعادة تنظيم حملات تحريج في عدة مناطق لبنانية، وخصوصا في قضاء جبيل بالتعاون مع الجمعيات الكشفية، الجمعيات المحلية، المدارس، البلديات، الجامعات والمجتمع المحلي، وبمشاركة القطاعين الخاص والعام.تقوم الجمعية كل سنة برصد المخلفات البلاستيكية على شاطئ مدينة جبيل بالتزامن مع 21 دولة على البحر المتوسط وبمشاركة مع المؤسسات العالمية ضمن إطار حملة "بحر متوسط خال من البلاستيك"، كما يتم رصد افضل وانظف اماكن للسباحة على طول شاطئ القضاء.تقوم الجمعية في 5 حزيران بمناسبة "يوم البيئة العالمي", كل سنة بحملة تنظيف شواطئ عدة في لبنان ومنها في قضاء جبيل وتنطلق الحملة من ميناء جبيل الاثري بالتعاون مع جميع الفرقاء من جمعيات كشفية، وبيئية، وإنسانية واجتماعية وسياحية وبلديات ووزارات مختصة ومجتمع محلي بحضور الفاعليات الرسمية ويواكب هذا الحدث الاعلام المحلي والاجنبي كونه يقع على البحر المتوسط وكون الجمعية شريكا في منظمات محلية، إقليمية وعالمية عدة.تقترح الجمعية مشروع تعاون وإيجاد ألية مع الفريق الاول لإلغاء القش البلاستك (Straw) من المطاعم والمجمعات السياحية كافة، واستبدالها بأخرى صديقة للبيئة، كما تقترح التعاون مع وزارة السياحة للعمل على إيجاد آلية لإلغاء أكياس النيلون المنتشرة في كل الأماكن وعلى الطرقات، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة.وان الجمعية على استعداد لإقامة حملات تنظيف بالتعاون مع الجمعيات الكشفية في بداية الصيف للاماكن السياحية والأثرية، قلعة جبيل، طرابلس وصيدا.كذلك تقترح الجمعية اعداد دراسة مشروع إقامة ممرات بحرية، على طول الشاطئ في قضاء جبيل، من المدفون لغاية كسروان، ممرات بحرية للمشي وللدراجات الهوائية، في اطار تنفيذ مشروع أو نشاطات تراياثلون Triathlon على أن يستكمل لاحقا لربط المناطق الساحلية كافة من العبدة شمالا وصولا إلى الناقورة جنوبا، على أن تقوم الوزارة بتقديم الدعم المعنوي والتسهيلات كافة لإبراز هذه النشاطات.