لبنان

اللجان أقرت اقتراحات قوانين الحفاظ على الحقوق بعد انفجار المرفأ

Lebanon 24
09-03-2022 | 07:35
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عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم والثقافة جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب.
 
الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "ناقشنا اليوم في جلسة اللجان المشتركة 4 اقتراحات قوانين كانت موضوع اهتمام السادة النواب: القانون الاول يتعلق بانفجار التليل بناء على اقتراح تقدم به الاستاذان هادي حبيش واسعد درغام بقانونين منفصلين وحدناهما بدعم من السادة نواب عكار على قاعدة ان يصار الى المصادقة على شيء ما يتعلق بالكارثة. 
كانت هناك ملاحظات تتعلق بوصف كلمة الشهادة في الجيش، وبالضمان وقدرته على التحمل ماديا. وكان هناك ملاحظات عن احداث مشابهة وقعت بعد انفجار التليل وقبل انفجار بيروت على قاعدة اعمال ارهابية ألحقت اضرارا بمواطنين. في ظل هذا المناخ، تألفت لجنة فرعية برئاسة الاستاذ هادي حبيش لدرس القانون بطريقة تنال موافقة السادة النواب الذين كانوا موافقين جميعا على ضرورة الاخذ في الاعتبار حجم التضحية التي اصابت اهالي عكار من جراء انفجار التليل".
 
وأضاف: "صادقنا ايضا على اقتراح قانون الحفاظ على الحقوق  بعد انفجار مرفأ بيروت بين الزوج والزوجة والابناء والى ما هنالك من مترتبات قانونية. واقر قانون الدولار الطالبي بموافقة السادة النواب جميعا من اجل ايجاد الطريقة التي تؤدي الى تسهيل امور الطلاب الذين يحاولون تحصيل علمهم في الخارج قدر الامكان. واخيرا صادقنا على قانون دعم الصناعة الوطنية بموافقة النواب جميعا".
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