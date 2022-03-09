لبنان

الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً في باب التبانة ويمنع المواطنين من الاقتراب... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
09-03-2022 | 07:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلة يدوية داخل أحد شوارع منطقة باب التبانة - بعل الدراويش. وقد حضرت قوة من الجيش وعملت على ضرب طوق أمني ومنعت المواطنين من الاقتراب. وسيتم تفجير القنبلة بعد قليل بعد تعذر نقلها من مكانها.
 
 
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الجيش

قنبلة

باب التبانة

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