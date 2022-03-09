الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً في باب التبانة ويمنع المواطنين من الاقتراب... ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قنبلة يدوية داخل أحد شوارع منطقة باب التبانة - بعل الدراويش. وقد حضرت قوة من الجيش وعملت على ضرب طوق أمني ومنعت المواطنين من الاقتراب. وسيتم تفجير القنبلة بعد قليل بعد تعذر نقلها من مكانها.