لبنان

بيان لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان... ماذا طلبت من المصارف؟

Lebanon 24
09-03-2022 | 08:08
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أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في بيان أنها اتخذت قراراً بالطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلمها لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم رقم 154.
 
 
 
 
 
 
 
 
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