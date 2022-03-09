الجيش السوري يعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جرافة من نوع "بلدوزر" تابعة للجيش السوري، تعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية، داخل الاراضي السورية، قبالة منطقة وادي خالد الحدودية في عكار.