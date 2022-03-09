لبنان

الجيش السوري يعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية

Lebanon 24
09-03-2022 | 08:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جرافة من نوع "بلدوزر" تابعة للجيش السوري، تعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية، داخل الاراضي السورية، قبالة منطقة وادي خالد الحدودية في عكار.
 
 
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وادي خالد

جرافة

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