لبنان

حادثة مؤسفة في صور... شاب انتحر في حديقة المدينة

Lebanon 24
09-03-2022 | 08:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب "م.ع.ح"، مواليد العام 1983، أقدم على الانتحار في حديقة مدينة صور.
 
ووصلت فرق إسعاف الدفاع المدني - مركز صور الى المكان، حيث عملت على نقله الى مستشفى اللبناني الايطالي.
 
 
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