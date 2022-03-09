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لبنان
حادثة مؤسفة في صور... شاب انتحر في حديقة المدينة
Lebanon 24
09-03-2022
|
08:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب "م.ع.ح"، مواليد العام 1983، أقدم على الانتحار في حديقة مدينة صور.
ووصلت فرق إسعاف الدفاع المدني - مركز صور الى المكان، حيث عملت على نقله الى مستشفى اللبناني الايطالي.
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