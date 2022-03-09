حادثة مؤسفة في صور... شاب انتحر في حديقة المدينة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب "م.ع.ح"، مواليد العام 1983، أقدم على الانتحار في حديقة مدينة صور.

ووصلت فرق إسعاف الدفاع المدني - مركز صور الى المكان، حيث عملت على نقله الى مستشفى اللبناني الايطالي.