لبنان

شركات توقف موظفيها عن العمل... هذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2022 | 09:00
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بعد البلبلة المفاجئة في سعر صرف الدولار اليوم، أبلغ بعض شركات توزيع المواد الإستهلاكية  موظفيها بأن يتوقفوا عن العمل، على رغم أنهم كانوا قد توجهوا إلى عملهم كالمعتاد، وذلك لتغيير الأسعار بشكل متناسب مع تغيرات السوق.
وينتج عن هذا الواقع تفاوت بالأسعار بين محل تجاري وآخر، ويستفيد منه أصحاب المحلات التي إستطاعة أن تشتري  بضائعها قبل هذه البلبلة، فباعت  على سعر منخفض مما  سمح لها بجذب المستهلكين، ثم عادت وباعت البضائع نفسها على سعر مرتفع وفق تغيرات السوق، محققة بذلك المزيد من الأرباح.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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