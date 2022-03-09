رصاص كثيف في باب التبانة... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سُماع صوت رصاص كثيف في منطقة باب التبانة - طرابلس وجوارها، بسبب إشكال وقع بين عائلتين.

وتعمل وحدات من الجيش على تطويق الاشكال.