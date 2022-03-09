لبنان

رصاص كثيف في باب التبانة... ما القصة؟

Lebanon 24
09-03-2022 | 09:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سُماع صوت رصاص كثيف في منطقة باب التبانة - طرابلس وجوارها، بسبب إشكال وقع بين عائلتين.
 
وتعمل وحدات من الجيش على تطويق الاشكال.
 
 

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