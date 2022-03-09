لبنان

تهافت على شراء الخبز... هذا ما يجري أمام أحد الافران

Lebanon 24
09-03-2022 | 09:32
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تهافت المواطنون على شراء الخبز من الافران. وقد اصطفوا في طوابير أمام أفران شمسين في خلدة.
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الخبز

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