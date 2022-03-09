دعون من إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت لحضور المؤتمر الذي تعقده لجنتا المرأة

يتشرف إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت، بدعوتكم لحضور المؤتمر الذي تعقده لجنتا المرأة في الاتحاد والنقابة تحت عنوان: "المرأة العربية والمساواة أمام القانون نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية"، في بيروت، بتاريخ 25 و26 آذار 2022، في قاعة الاحتفالات الكبرى، في بيت المحامي في المتحف.