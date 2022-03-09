لبنان

دعون من إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت لحضور المؤتمر الذي تعقده لجنتا المرأة

Lebanon 24
09-03-2022 | 09:20
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يتشرف إتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت، بدعوتكم لحضور المؤتمر الذي تعقده لجنتا المرأة في الاتحاد والنقابة تحت عنوان: "المرأة العربية والمساواة أمام القانون نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة العربية"، في بيروت، بتاريخ 25 و26 آذار 2022، في قاعة الاحتفالات الكبرى، في بيت المحامي في المتحف.
 
 
 
 
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