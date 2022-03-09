لبنان

حميه استقبل السفير الحبحاب ناقلا رسالة من المسؤولين العراقيين تتعلق بالتعاون بين البلدين

Lebanon 24
09-03-2022 | 10:18
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 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، سفير لبنان لدى العراق علي أديب الحبحاب. الذي نقل اليه رسالة من المسؤولين العراقيين حول الملفات التي تم بحثها اثناء زيارة الوزير حميه الى بغداد مع نظيره العراقي الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر عدنان الوائلي.
 
ومن المقرر، ان تقوم اللجنة العراقية المعنية بتقديم الفيول مقابل الخدمات بزيارة عدد من المسؤولين اللبنانيين الاسبوع المقبل، ومن بينهم الى وزارة الاشغال العامة والنقل. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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