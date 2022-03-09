موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تأخير موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في القصر الجمهوري لتصبح عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بدلاً من الساعة الثالثة، وذلك بسبب زيارة وزير النقل الفرنسي المفاجئة وتوقيع اتفاق هبة باصات للبنان برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.