لبنان

موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
09-03-2022 | 10:21
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أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تأخير موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في القصر الجمهوري لتصبح عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بدلاً من الساعة الثالثة، وذلك  بسبب زيارة وزير النقل الفرنسي المفاجئة وتوقيع اتفاق هبة باصات للبنان برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
 
 
 
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