تقرير مستشفى رفيق الحريري: 24 إصابة بكورونا و14 حالة حرجة

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا"، وجاء فيه:"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19:Pfizer 60Moderna 95.- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 151 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 24.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة 3.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة 1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 1639 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 14.- حالات وفاة 0.إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".