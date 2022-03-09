مدارس خاصة تُرسل بلاغاً... ما مضمونه؟ (صورة)

قامت مدارس خاصة بإرسال بلاغ جاء فيه أنّه "بعد إصرار الهيئة التعليمية في المدرسة على التجاوب مع الاضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، والتي تطالب من خلاله الدولة دعم وتحسين أوضاع المعلمين والعاملين في قطاعها، وذلك اسوة بمدارس القطاع العام، تُقفل المدرسة أبوابها نهاري الخميس والجمعة 10 و11 آذار 2022.