لبنان

الأوضاع العامة والأمنية بين قائد الجيش وجنبلاط

Lebanon 24
09-03-2022 | 11:14
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة والأمنية في البلاد.
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جنبلاط

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