دولار "صيرفة" يرتفع.. إليكم كم بلغ اليوم

أصدر مصرف لبنان بياناً، مساء اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ سبعون مليون دولار أميركي بمعدل 20550 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأشار البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".