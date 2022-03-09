لبنان

سبع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

Lebanon 24
09-03-2022 | 11:51
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1082 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1081463. 
كما وسجل لبنان سبع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10176. 
 
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