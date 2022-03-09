لبنان

جديدُ فاتورة المولّدات.. إجراء جديدٌ سيُتخذ قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2022 | 11:52
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كشفت مصادر ناشطة في قطاع المولّدات إنّ "هناك توجهاً لدى قسم كبير من أصحاب المولدات لزيادة التقنين نتيجة ارتفاع سعر المازوت بشكل هائل خلال اليومين الأخيرين". 

واعتبرت المصادر أنّ "الزيادة على التعرفة باتت مطلوبة أكثر من أي وقتٍ مضى، خصوصاً أنّ التكاليف ازدادت بشكل كبير". وأضافت: "بسبب الواقع الذي يضغط علينا، قد يعمد بعض أصحاب المولدات إلى إصدار فاتورتين شهرياً، وذلك تماشياً مع الارتفاع المتواصل في سعر المازوت".

وتابعت المصادر: "الخطوة هذه بدأت فعلياً لدى بعض أصحاب المولدات في مناطق محاذية لبيروت، وقد تتوسع لتشمل مناطق أخرى".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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