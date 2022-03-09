جديدُ فاتورة المولّدات.. إجراء جديدٌ سيُتخذ قريباً

كشفت مصادر ناشطة في قطاع المولّدات إنّ "هناك توجهاً لدى قسم كبير من أصحاب المولدات لزيادة التقنين نتيجة ارتفاع سعر المازوت بشكل هائل خلال اليومين الأخيرين".



واعتبرت المصادر أنّ "الزيادة على التعرفة باتت مطلوبة أكثر من أي وقتٍ مضى، خصوصاً أنّ التكاليف ازدادت بشكل كبير". وأضافت: "بسبب الواقع الذي يضغط علينا، قد يعمد بعض أصحاب المولدات إلى إصدار فاتورتين شهرياً، وذلك تماشياً مع الارتفاع المتواصل في سعر المازوت".