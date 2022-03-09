بشأن المواد الغذائية.. هذا ما أعلنته وزارة الاقتصاد

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بياناً اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنه "في الوقت الحالي لا أزمة قمح ولا أزممة على مستوى المواد الغذائية"، مشيرة إلى أن "الوزير أمين سلام الذي أكّد هذا الواقع في مؤتمره الصحافي أمس، منكب مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الأمن الغذائي، على وضع تصوّر واضح لتأمين الإستمرارية على هذا المستوى".

وأضاف البيان: "الوزير سلام يضع الأمن الغذائي في مقدّمة الأولويات التي يعمل عليها، وسبق للوزير، لهذا الغرض، أن باشر مشاورات وإتصالات مع عدد من الدول الصديقة، كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق".