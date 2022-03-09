لبنان

في عملية نوعية.. توقيف شخص حاول قتل مواطنة بعد ان دخل منزلها بهدف السرقة

Lebanon 24
09-03-2022 | 12:32
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

بتاریخ 23-2-2022، أقدم مجهول على الدخول إلى منزل المواطنة: ن. ن. (مواليد عام 1960) في بلدة دير عمار بغية السرقة. ولدى عودة صاحبة المنزل أقدم السارق على وضع قطعة قماش مبللّة بمادة نفطية على فمها وأنفِها، مُحاولا قتلها، لكنها قامت بمقاومته، عندها فرّ إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.

 نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلّت الشعبة الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

 ح.  ن. (مواليد عام 2003، لبناني)
 بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده، وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة دير عمار.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالدخول الى منزل المدعوة (ن. ن.) للسرقة من داخله، وانه اثناء قيامه بالتفتيش تفاجأ بحضورها، فما كان منه إلاّ أن اختبأ في إحدى غرف المنزل. بعدها قام باعتراضها، ووضع قطعة قماش مبللّة بمادة نفطيّة (التِنر) على وجهها، محاولا خنقها لكنها قاومته فعمد الى رميها على الأرض، وغادر المنزل من دون سرقة أيّ شي من داخله.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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