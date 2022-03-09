لبنان

للمواطنين.. توضيحٌ جديد من هيئة إدارة السير بشأن "الميكانيك"

Lebanon 24
09-03-2022 | 13:33
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غدٍ هو يوم عمل عادي بالنسبة للسيارات والآليات التي سبق أن تم الكشف عليها من قبل دائرة الميكانيك.
 
وأوضحت الهيئة أن "يوم غدٍ لن يجري الكشف على السيارات إنما سوف تفتح الهيئة أبوابها لإستكمال المعاملات التي قد بوشر بها أيام الثلاثاء والأربعاء، على أن يجري الكشف على السيارات والآليات من أيام الإثنين حتى الخميس إبتداء من الأسبوع القادم".
 
ويأتي هذا البيان الجديد من هيئة "إدارة السير" توضيحاً لبيانٍ سابق أعلنت فيه عن "فتح أبواب الكشف الميكانيكي على السيارات والآليات في مصلحة تسجيل السيارات - الدكوانة، من الاثنين حتى الخميس، على أن يبقى العمل لإنجاز سائر المعاملات ايام الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع كالمعتاد".

وبحسب البيان السابق، فإن "يوم الخميس الواقع في 10/3/2022 هو يوم عمل عادي إفساحاً بالمجال لكافة المواطنين الذين لم يتسن لهم استكمال وانجاز معاملاتهم".
 



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