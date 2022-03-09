جنبلاط في عيد المعلم: تكريمهم يكون بالعمل الحثيث لأجل حقوقهم وكرامتهم

غرد النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "للمعلمين والمعلمات في يومهم التحية الكبرى. تكريمهم الحقيقي يكون بالعمل الحثيث والمستمر لأجل حقوقهم وكرامتهم وحياتهم اللائقة في هذا البلد الذي تتلاشى فيه كل مقومات الحياة".