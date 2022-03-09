المفتي الجوزو: لم أتدخّل بتسمية مرشحين للانتخابات في الشوف

أكّد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أنه "لا يتدخّل أبداً بالانتخابات النيابية لا من قريب ولا من بعيد"، نافياً ما أشيع عن أنه "طرح أسماءَ مرشحين في دائرة الشوف - عاليه".



وفي حديث عبر "لبنان24"، أشار الجوزو إلى أن "ما قيل عن أن عضو كتلة المستقبل النيابيّة النائب محمد الحجار طلب منه تزكية اسمه لدى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، هو كلامٌ غير صحيح على الإطلاق"، وأضاف: "هذه الإشاعات معيبة بحق المفتي خصوصاً أنها تثيرُ التفرقة والشرذمة بين أبناء إقليم الخروب".