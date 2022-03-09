لبنان

المفتي الجوزو: لم أتدخّل بتسمية مرشحين للانتخابات في الشوف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2022 | 14:04
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أكّد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أنه "لا يتدخّل أبداً بالانتخابات النيابية لا من قريب ولا من بعيد"، نافياً ما أشيع عن أنه "طرح أسماءَ مرشحين في دائرة الشوف - عاليه".

وفي حديث عبر "لبنان24"، أشار الجوزو إلى أن "ما قيل عن أن عضو كتلة المستقبل النيابيّة النائب محمد الحجار طلب منه تزكية اسمه لدى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، هو كلامٌ غير صحيح على الإطلاق"، وأضاف: "هذه الإشاعات معيبة بحق المفتي خصوصاً أنها تثيرُ التفرقة والشرذمة بين أبناء إقليم الخروب".

ولفت المفتي إلى أنه "تواصل مع جنبلاط لإستطلاع الاجواء العامة ولكنه لم يدخل أبداً في تفاصيل أسماء المرشّحين ولم يسمّ أحداً"، وقال: "بالنسبة للحجّار، فإننا نعرفه هو مثل إبننا، ولكنه لا علاقة لنا بكلّ ما يرتبط بالانتخابات. ما يهمّنا هو أن يكون هناك جو من المنافسة الشريفة في المنطقة استناداً لروح الديمقراطية، وفي النهاية أبناء الإقليم هو إخوة في ما بينهم".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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