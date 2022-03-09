لبنان

هل سيتغير سعر البنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2022 | 14:37
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قالت مصادر في المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24" إن "من المتوقع أن يصدر جدول جديد للمحروقات خلال نهار الغد، إلا أنه ما من شيء محسوم حتى الساعة وسيتضح ذلك صباح الخميس".
 
وأشارت إلى أن "وزارة الطاقة تراقب باستمرار تقلبات أسعار النفط العالمية، وعلى أساسها تتخذ القرار المناسب بشأن الجدول".
 
بدورها، قالت مصادر أخرى ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "التقلبات في سعر الدولار تفرض اصدار جدولٍ جديد عندما تقتضي الحاجة لذلك"، موضحة أنّ "الشركات تطالب بتغيير مستمر بالأسعار تماشياً مع أسعار النفط العالمية".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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