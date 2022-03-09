لبنان

حمية: مسار هبة الباصات المقدمة من فرنسا إلى ‎لبنان يستكمل غداً

Lebanon 24
09-03-2022 | 14:55
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غرد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر "تويتر" قائلاً: "‏مسار هبة الباصات المقدمة من فرنسا إلى ‎لبنان يستكمل غداً. وزير النقل الفرنسي دجيباري سيكون في بيروت للتوقيع معه على مذكرة تفاهم، ستزود من خلالها فرنسا لبنان بأعداد متتالية من الباصات، أولها 50 باصاً، وهذه الهبة حلقة من حلقات خطة النقل المتكاملة على كامل الأراضي اللبنانية".
 
 
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