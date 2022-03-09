لبنان

وزير الاقتصاد يرّد على بيان نقابة المهندسين بشأن الإهراءات.. ماذا قال؟

Lebanon 24
09-03-2022 | 15:13
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بياناً جاء فيه:

"تعقيباً على بيان نقابة المهندسين عن الإهراءات، كان حرياً بالنقابة التي نحترم أن تعود الى مؤتمرنا الصحافي بتاريخ 25 شباط، والذي تناولنا فيه هذه المسألة الوطنية، وفيها أكدنا بما لا يقبل الشكّ أننا لن نقدم على أي خطوة تخصّ وضع الإهراءات قبل صدور القرار القضائي، وأن دم الشهداء، ونحن من الأولياء، خط أحمر.

أما في ما يتعلق بالشق الهندسي والعملاني، فنعاود التذكير بأن المسألة مناطة بلجنة شكّلها مجلس الوزراء تتداول راهنا في الحلول الأنسب للمعالجة، في موازاة استشارة مجّانية يقدّمها مهندس فرنسي عالمي متخصص هو السيد ايمانويل دوران، الذي أفادنا بنتيجة الكشف الميداني الذي أجراه على امتداد الأيام الفائتة أن الجزء الشمالي من الإهراءات آيل حتماً للسقوط".
 
وختم: "في ضوء كل ذلك سيُبنى المقتضى. في أي حال، أبوابنا مفتوحة أمام نقابة المهندسين لأي تعاون يصبّ في المصلحة العامة". 

 
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