13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بين عمشيت وجبيل.. حريقٌ كبير يضرب متجراً لبيع الدهانات
Lebanon 24
09-03-2022
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق كبير في متجر لبيبع الدهانات على الطريق البحريّة بين عمشيت وجبيل، وفق ما أفادت مندوبة
"لبنان24"
.
وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد النيران.
مواضيع ذات صلة
إصابة عنصرين أثناء إخماد الحريق في برج الشمالي أحدهما من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والآخر من الدفاع المدني اللبناني (الجديد)
Lebanon 24
إصابة عنصرين أثناء إخماد الحريق في برج الشمالي أحدهما من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والآخر من الدفاع المدني اللبناني (الجديد)
10/03/2022 05:09:06
10/03/2022 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حمية: مسار هبة الباصات المقدمة من فرنسا إلى لبنان يستكمل غداً
Lebanon 24
حمية: مسار هبة الباصات المقدمة من فرنسا إلى لبنان يستكمل غداً
10/03/2022 05:09:06
10/03/2022 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كيلو اللوز في لبنان يتخطى المعقول.. صورة تكشف ثمنه!
Lebanon 24
سعر كيلو اللوز في لبنان يتخطى المعقول.. صورة تكشف ثمنه!
10/03/2022 05:09:06
10/03/2022 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن توحيد سعر الصرف في لبنان.. هذا ما قيل مؤخراً
Lebanon 24
عن توحيد سعر الصرف في لبنان.. هذا ما قيل مؤخراً
10/03/2022 05:09:06
10/03/2022 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
حريق
تابع
الأكثر قراءة
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
04:22 | 2022-03-09
09/03/2022 04:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
03:00 | 2022-03-09
09/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
04:32 | 2022-03-09
09/03/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
07:28 | 2022-03-09
09/03/2022 07:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
02:00 | 2022-03-09
09/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:03 | 2022-03-09
مجلس الوزراء يحسم نقاش"الميغاسنتر".. وميقاتي يرفض أي طلب لتأجيل الانتخابات
17:31 | 2022-03-09
عجاقة لـ"الأنباء" الكويتية: ارتفاع أسعار النفط في العالم يهدّد الأمن الغذائي
17:10 | 2022-03-09
خطورة فوز رئيس تيار
17:07 | 2022-03-09
فريق واحد
17:02 | 2022-03-09
نصيحة من دولة صديقة
16:55 | 2022-03-09
مقدمات النشرات المسائية
فيديو
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
14:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
04:30 | 2022-03-09
10/03/2022 05:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact