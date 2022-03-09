بين عمشيت وجبيل.. حريقٌ كبير يضرب متجراً لبيع الدهانات

اندلع حريق كبير في متجر لبيبع الدهانات على الطريق البحريّة بين عمشيت وجبيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد النيران.