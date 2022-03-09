لبنان

بين عمشيت وجبيل.. حريقٌ كبير يضرب متجراً لبيع الدهانات

Lebanon 24
09-03-2022 | 15:36
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اندلع حريق كبير في متجر لبيبع الدهانات على الطريق البحريّة بين عمشيت وجبيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على إخماد النيران.
 
 
 
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