لبنان

أساتذة الدوام المسائي: أنقذوا العام الدراسي والا فالشارع بيننا وبينكم

Lebanon 24
09-03-2022 | 16:15
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توجهت "لجنة اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين" في بيان، إلى وزير التربية عباس الحلبي جاء فيه: "... لقد انهكنا الوضع الإقتصادي الصعب وللصبر حدود... فلُقمة عيش عوائلنا وأولادنا لا مساومة عليها، فلقد مضى على هذا العام 6 أشهر وحتى الساعة لم نلمس شيئا بأيدينا... الدولار يواصل تحليقه وأسعار البنزين والمواصلات تحلق اكثر فأكثر... من المسؤول عن آلاف الاساتذة في الدوام المسائي!؟ من يدير ملفهم ويتابع امورهم ويتولى تنظيم عامهم!؟".
 
وأضاف البيان: "كل يرمي الكرة في ملعب الآخر والأيام تمر ومستحقاتنا منهوبة... وأمام هذه اللامسؤولية واللامبالاة بدوامنا وبحقوقنا انتظروا صرخاتنا امام مبنى وزارتكم وأمام مبنى اليونيسف (سما بيروت) وامام مقر بعثة الإتحاد في تحركات متتالية تعلن عنها اللجنة في وقتها فكونوا زملاءنا وزميلاتنا على أتم جهوزية ولا تلومن أحد إن قصرتم فالحقوق والمطالب في بلادنا لا تهدى إنما تنتزع ومخاض نزعِها صعبا للغاية ولكنكم أهل لها".
 
وختمت: "في النهاية وقبل ساعة الصفر، صرخة من الاساتذة لضمائر القيمين على الدوام المسائي من معالي الوزير وسعادة المدير العام ومديرة وحدة التعليم الشامل ، أنقذوا العام الدراسي والأساتذة وإلا فإن الشارع بيننا وبينكم".
 
 
 
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