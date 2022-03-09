لبنان

نصيحة من دولة صديقة

Lebanon 24
09-03-2022 | 17:02
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تلقَّى فريق حاكم نصائح من دول صديقة بالابتعاد عن طروحات، لا تناسب وضع المسيحيين في هذه المرحلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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