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لبنان
فريق واحد
Lebanon 24
09-03-2022
|
17:07
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يُقال في الأندية الضيّقة أن فريقاً واحداً يرغب بإجراء الانتخابات، لإعتبارات تهدف إلى كشف فريق آخر من بيئته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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