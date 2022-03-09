لبنان

الزراعة نفت الأخبار المتداولة عن منع تصدير الحمضيات

Lebanon 24
09-03-2022 | 16:50
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 صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الزراعة اللبنانية بيان توضيحي جاء فيه: "يتداول عدد من المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، اخبارا لا صحة لها عن منع وزارة الزراعه تصدير بعض المنتجات ومنها الحمضيات.

يهم الوزارة التأكيد أن تصدير الحمضيات أمر استراتيجي بالنسبه إلى الاقتصاد اللبناني، وبالتالي لا صحة لكل الاخبار الكاذبه التي تروج وتسير البلبله بين الأخوة المزارعين والمواطنين ما ينعكس سلبا على الاسواق وعلى علاقتنا مع  الدول الشقيقه".
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