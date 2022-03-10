لبنان

هذا هو أبرز المتخوفين من "لائحة السنيورة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2022 | 01:18
A-
A+
Doc-P-928930-637824973283860602.jpg
Doc-P-928930-637824973283860602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تتخوف عدة شخصيات بيروتية تعمل على تشكيل لوائح في دائرة بيروت الثانية من نجاح الرئيس فؤاد السنيورة في تشكيل لائحة انتخابية في الدائرة الامر الذي يقلل من حظوظهم ومن قدرتهم على استقطاب اصوات جمهور تيار المستقبل.

وبحسب مصادر مطلعة فإن ابرز المتخوفين هو احد الطامحين لانشاء كتلة نيابية بيروتية، معتمدا خطابا تصعيديا يهدف من خلاله الى جذب الناخبين للائحته والاستفادة من انخفاض نسبة التصويت العامة، اذ ان لائحة السنيورة ستسحب بعض الاصوات من لائحته وستزيد نسبة التصويت العامة في الدائرة.

وفي المعلومات أن " الحالم بكتلة نيابية" يتواصل مع العديد من الكوادر التابعة لـ" المستقبل" بهدف استمالتها الى خطه ولكنه لم ينجح.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2022-03-10
05:03 | 2022-03-10
06:44 | 2022-03-10
06:40 | 2022-03-10
06:27 | 2022-03-10
06:16 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website