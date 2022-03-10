هذا هو أبرز المتخوفين من "لائحة السنيورة"

تتخوف عدة شخصيات بيروتية تعمل على تشكيل لوائح في دائرة بيروت الثانية من نجاح الرئيس فؤاد السنيورة في تشكيل لائحة انتخابية في الدائرة الامر الذي يقلل من حظوظهم ومن قدرتهم على استقطاب اصوات جمهور تيار المستقبل.

وبحسب مصادر مطلعة فإن ابرز المتخوفين هو احد الطامحين لانشاء كتلة نيابية بيروتية، معتمدا خطابا تصعيديا يهدف من خلاله الى جذب الناخبين للائحته والاستفادة من انخفاض نسبة التصويت العامة، اذ ان لائحة السنيورة ستسحب بعض الاصوات من لائحته وستزيد نسبة التصويت العامة في الدائرة.

وفي المعلومات أن " الحالم بكتلة نيابية" يتواصل مع العديد من الكوادر التابعة لـ" المستقبل" بهدف استمالتها الى خطه ولكنه لم ينجح.