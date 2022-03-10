لبنان

باسيل يحاول تعويض غياب الاشقر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-03-2022 | 01:30
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يسعى "التيار الوطني الحر" الى تحسين واقعه النيابي في دائرة بيروت الاولى من خلال البحث عن تحالفات تعطي لائحته قيمة مضافة تمكنها من ضمان فوزها بالمقعد الاول وخوض معركة على المقعد الثاني.

وفي المعطيات المتوافرة" ان في اولويات رئيس "التيار" جبران باسيل  تعويض خسارة الراحل مسعود الاشقر ومنع تشتت "اصواته" بين اللوائح التي تعادي "التيار"، لذلك يعمل باسيل على استقطاب مرشحين من نفس طينة الاشقر السياسية لضمهم  الى لائحته.

وتفيد المعطيات عن سعي لضمّ أمين عام هيئة قدامى القوات المحامي ايلي اسود إلى لائحة "التيار" في الأشرفية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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