لسلامتكم... افعلوا هذه الخطوة!

ينجذب الزبائن الى العروضات في السوبرماركات كونها الأوفر سعراً، لكن يتبيّن أحياناً ان تاريخ انتهاء صلاحية هذه السلع الغذائية قريب، أي أنها تنتهي خلال أسابيع أو أشهر قليلة، لذا من الضروري التأكد من تاريخها قبل شرائها.ولا يختلف ذلك عن الحصص الغذائية التي تقدمها جهات عدة، على شكل مساعدات حيث يُنصح بالتأكد من مدة صلاحية المعلبات فيها، لأنها ربما تكون قريبة الانتهاء ايضا.