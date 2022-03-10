من هو مرشح "التيار الوطني الحر" الثاني في بعبدا؟

شكّلت استقالة النائب حكمت ديب من "التيار الوطني الحر"، محط العديد من التساؤلات حول المرشح الثاني الذي ستضمه لائحة "التيار" في دائرة بعبدا.هذه الدائرة تضم 3 مقاعد للموارنة، وبالتالي فان "التيار" سيرشح شخصيتين مع ترك مقعد فارغ ، تفيد المعطيات الانتخابية، "انه قد يكون من نصيب النائب بيار بو عاصي القادر على الحصول على حاصل انتخابي".وفي السياق نفسه، تفيد المعلومات" انه بعدما أكد نعيم عون، عدم رغبته في خوض الإنتخابات النيابية، وفشل اتصالات قام بها مسؤولون في "التيار" مع مجموعة من الأفراد المستقلين ومن بينهم نجل رئيس بلدية وطبيب، للإنضمام إلى اللائحة، من المتوقع أن يذهب المقعد الماروني الثاني في لائحة" التيار" الى شخصية من آل طراف، كانت حازت على نسبة عالية من أصوات المنتسبين الى "التيار" في الإنتخابات الداخلية.