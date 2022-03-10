لبنان

من هو مرشح "التيار الوطني الحر" الثاني في بعبدا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-03-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-928952-637825011028131340.jpg
Doc-P-928952-637825011028131340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكّلت استقالة النائب حكمت ديب من "التيار الوطني الحر"، محط العديد من التساؤلات حول المرشح الثاني الذي ستضمه  لائحة "التيار"  في دائرة بعبدا.
 هذه الدائرة تضم 3 مقاعد للموارنة، وبالتالي فان "التيار" سيرشح شخصيتين مع ترك مقعد فارغ ، تفيد المعطيات  الانتخابية، "انه قد يكون من نصيب النائب بيار بو عاصي القادر على الحصول على حاصل انتخابي".
وفي السياق نفسه، تفيد المعلومات" انه بعدما  أكد نعيم عون، عدم رغبته في خوض الإنتخابات النيابية، وفشل اتصالات قام  بها مسؤولون في  "التيار" مع مجموعة من الأفراد المستقلين ومن بينهم نجل رئيس بلدية وطبيب، للإنضمام إلى اللائحة،  من المتوقع أن يذهب المقعد  الماروني  الثاني في لائحة" التيار" الى شخصية من آل طراف، كانت حازت على نسبة عالية من أصوات المنتسبين الى "التيار" في الإنتخابات الداخلية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2022-03-10
05:03 | 2022-03-10
06:44 | 2022-03-10
06:40 | 2022-03-10
06:27 | 2022-03-10
06:16 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website