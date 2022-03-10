لبنان

بسبب نفاذ المازوت... توقف إرسال TOUCH في هذه المنطقة!

Lebanon 24
10-03-2022 | 02:55
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 توقف إرسال شبكة الخلوي touch عن العمل منذ صباح اليوم في مدينة الهرمل وقراها بسبب نفاذ مادة المازوت في محطة جديدة الفاكهة وبعض محطات الهرمل.
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