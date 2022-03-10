لبنان

إضراب المدارس الخاصة في الهرمل والبقاع الشمالي

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:10
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 أقفلت اليوم المدارس الخاصة في الهرمل والبقاع الشمالي، التزاما بالاضراب الذي دعت إليه نقابة الأساتذة في التعليم الخاص.
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المدارس الخاصة

الهرمل والبقاع الشمالي

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