لبنان

نحاس: لننتظر ماذا يمكن لمصرف لبنان أن يفعل

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:16
A-
A+
Doc-P-928970-637825042934053554.jpg
Doc-P-928970-637825042934053554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النائب نقولا نحاس ان ارتفاع الدولار في السوق الموازية هو ارتفاع تقني مالي نقدي، مشدداً على ان التعميم 161 لجم الدولار ما أدى إلى حصول شحّ في الليرة في السوق، داعياً الى انتظار ماذا يمكن لمصرف لبنان أن يفعل.
نحاس وفي حديث لصوت كل لبنان قال: "هناك خلية موجودة بشكل يومي ولو لم يتمّ إطلاق تسمية لها، مهمتها التواصل بين الوزراء ورئيس الحكومة ومع صندوق النقد الدولي".
وحول موضوع الانتخابات والميغاسنتر، قال: "كلام رئيس الحكومة كان واضحاً أن مهمة هذه الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها وهو لن يتراجع عن ذلك فضلاً عن ان هناك استحالة قانونية لإقرار "الميغاسنتر".
وتابع: أنا لا أرغب بالترشح أما الرئيس ميقاتي فلم يحسم قراره بعد
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:20 | 2022-03-10
05:03 | 2022-03-10
06:44 | 2022-03-10
06:40 | 2022-03-10
06:27 | 2022-03-10
06:16 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website