نحاس: لننتظر ماذا يمكن لمصرف لبنان أن يفعل

اعتبر النائب نقولا نحاس ان ارتفاع الدولار في السوق الموازية هو ارتفاع تقني مالي نقدي، مشدداً على ان التعميم 161 لجم الدولار ما أدى إلى حصول شحّ في الليرة في السوق، داعياً الى انتظار ماذا يمكن لمصرف لبنان أن يفعل.نحاس وفي حديث لصوت كل لبنان قال: "هناك خلية موجودة بشكل يومي ولو لم يتمّ إطلاق تسمية لها، مهمتها التواصل بين الوزراء ورئيس الحكومة ومع صندوق النقد الدولي".وحول موضوع الانتخابات والميغاسنتر، قال: "كلام رئيس الحكومة كان واضحاً أن مهمة هذه الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها وهو لن يتراجع عن ذلك فضلاً عن ان هناك استحالة قانونية لإقرار "الميغاسنتر".وتابع: أنا لا أرغب بالترشح أما الرئيس ميقاتي فلم يحسم قراره بعد