لبنان

بدء جلسة لجنة المال لبحث وإقرار الموازنات

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:36
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لبحث وإقرار موازنات رئاسة الجمهورية، المجلس الدستوري ووزارات: العدل، الإعلام، البيئة، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة.
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لجنة المال والموازنة

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