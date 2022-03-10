بدء جلسة لجنة المال لبحث وإقرار الموازنات

بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لبحث وإقرار موازنات رئاسة الجمهورية، المجلس الدستوري ووزارات: العدل، الإعلام، البيئة، الشباب والرياضة، السياحة والثقافة.