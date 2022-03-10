لبنان

للمرة الخامسة... شبكة الهاتف "أوجيرو" تتعرض للسرقة في هذه البلدة

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:44
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للمرة الخامسة على التوالي، تتعرض شبكة الهاتف الثابتة "أوجيرو" للسرقة في بلدة المقيبلة - وادي خالد العكارية محلة الزفرات، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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أوجيرو

المقيبلة

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