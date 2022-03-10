لبنان

وزير البيئة في اليوم الوطني للمحميات: المحميات وجه لبنان الجميل تفتح ابوابها مجانا للزوار السبت

Lebanon 24
10-03-2022 | 03:48
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 نشر وزير البيئة ناصر ياسين لمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمحميات الطبيعية في لبنان مرفقا بوسم #وجه لبنان الجميل#. 

وذكر ياسين بأن المحميات واحتفالا بهذا اليوم" تفتح ابوابها للزوار مجانا اليوم الخميس ويوم السبت 12 آذار من اجل زيارتها ولاسيما تلك المجهزة لاستقبال الزوار وهي: أرز الشوف، حرج أهدن، أرز تنورين، بنتاعل، شننعير، وادي الحجير، أرز جاج، اليمونة، إضافة إلى جبل موسى المحيط الحيوي".
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