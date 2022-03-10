وزير البيئة في اليوم الوطني للمحميات: المحميات وجه لبنان الجميل تفتح ابوابها مجانا للزوار السبت

نشر وزير البيئة ناصر ياسين لمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمحميات الطبيعية في لبنان مرفقا بوسم #وجه لبنان الجميل#.



وذكر ياسين بأن المحميات واحتفالا بهذا اليوم" تفتح ابوابها للزوار مجانا اليوم الخميس ويوم السبت 12 آذار من اجل زيارتها ولاسيما تلك المجهزة لاستقبال الزوار وهي: أرز الشوف، حرج أهدن، أرز تنورين، بنتاعل، شننعير، وادي الحجير، أرز جاج، اليمونة، إضافة إلى جبل موسى المحيط الحيوي".