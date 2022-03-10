امطار غزيرة ورياح قطبية باردة..اليكم طقس الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ال 90 كلم/س بخاصة شمال البلاد مما يستدعي التحذير من تطاير اللوحات الإعلانية ، اقتلاع الأشجار و ارتفاع موج البحر لحدود 3 امتار ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال900متر وما دون شمال البلاد.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالمنخفض الجوي (Greta) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز فوق اوكرانيا والذي يقترب نحو تركيا ويحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا شديدة وثلوجا على الجبال المتوسطة، يشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر اليوم ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج ال800 متر شمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر اذار بين 13 و 22 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتقارب ال80 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من الظهر، لذا نحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وارتفاع موج البحر الى 3 أمتار. يتكون ضباب كثبف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما فوق نهارا و يتدنى مستوى تساقطها لحدود ال 1200متر ليلا شمال البلاد مع دخول الكتلة القطبية الباردة .الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ال 90 كلم/س بخاصة شمال البلاد مما يستدعي التحذير من تطاير اللوحات الإعلانية ، اقتلاع الأشجار و ارتفاع موج البحر لحدود 3 امتار ، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال900متر وما دون شمال البلاد.السبت: غائم الى غائم جزئيامع بقاء درجات الحرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق دون حدوث تراكمات، يتوقع حدوث انفراجات اعتبارا من بعد الظهر كما نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية ابتداء من ارتفاع 700 متر.الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. تنحسر الأمطار تدريجيا في الفترة المسائية ويتكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية والداخلية ابتداء من ارتفاع 900 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات.- الحرارة على الساحل من 9 الى 13 درجة ، فوق الجبال من صفر الى 4 درجات، في الداخل من 1 الى 5 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة تشتد اعتبارا من الظهر، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س تشتد احيانا فتقارب ال 75 كلم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل سيء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,57- ساعة غروب الشمس: 17,41