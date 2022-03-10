لبنان

لجنة رؤساء البلديات اللبنانية: على مجلس النواب رفض مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية

Lebanon 24
10-03-2022 | 04:08
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 أشارت لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبة الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة والمنتخبة من 75 بلدية واتحاد بلدي منتسبة الى المنظمة في بيان، أنه "بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتمديد ولاية المجالس البلدية، تعتبر ان هذا التمديد يمنع المواطنين من ممارسة حقهم الديموقراطي في اعادة تكوين السلطة البلدية".
 
وتوجهت الى "مجلس النواب الحريص على تطبيق القوانين، بغية رفض مشروع تمديد ولاية المجالس البلدية المقدم اليه من مجلس الوزراء وتقرير اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، أو مع تأخير تقني لا أكثر بسبب مصادفة الاستحقاق النيابي والبلدي معا في شهر أيار المقبل، وأي تأجيل آخر هو مخالفة للنظام الديموقراطي، علما بأن هناك 84 مجلسا بلديا منحلا و27 بلدية مستحدثة كلها باستلام القائمقامين او المحافظين، بالاضافة الى البلديات المعطلة بسبب وفاة أعضاء او استقالتهم او سفرهم، كل ذلك يؤدي يوما بعد يوم الى تراجع مستوى الخدمات والنمو المحلي، مما يحتم ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن".
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