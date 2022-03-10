القرار 1701 على طاولة البحث بين عون وفرونتسكا

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا فرونتسكا الأوضاع العامة عشيّة سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701.