لبنان

القرار 1701 على طاولة البحث بين عون وفرونتسكا

Lebanon 24
10-03-2022 | 04:53
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا فرونتسكا الأوضاع العامة عشيّة سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701.
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