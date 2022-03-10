لبنان

بعد القرارات التي اتخذتها... بيان هامّ جديد لنقابة المستشفيات وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-03-2022 | 05:05
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صدر عن نقابة المستشفيات البيان التالي:

بناء على تمني من رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، وقد أخذ على عاتقه مشكوراً أن يتخذ مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراراً هذا الاسبوع باعادة تسديد السلفات الشهرية للمستشفيات، فإن نقابة المستشفيات تجاوباً معه قررت تعليق العمل بالقرارات التي اتخذتها بخصوص مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة أسبوع افساحاً في المجال امام مساعي اسمر بالوصول الى الحل المطلوب بأسرع وقت.
 
 
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